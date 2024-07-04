Силы ГУ МЧС России по Рязанской области переведены в режим повышенной готовности

4 июля, в связи с прогнозируемыми опасными метеоявлениями, силы и средства Главного управления МЧС России по Рязанской области переведены в режим функционирования повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для обеспечения готовности к возможным чрезвычайным ситуациям и происшествиям в ведомстве уточнили составы дежурных караулов, проверили технику и готовность аэромобильной группировки.

В случае если вы стали участником или свидетелем чрезвычайной ситуации, для вызова пожарных и спасателей звоните по следующим номерам:

— 01 (стационарный телефон);

— 101 (мобильная связь);

— 112 (единый номер вызова экстренных служб).