Четверг, 14 декабря, 2023
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Силуанов назвал единую валюту БРИКС делом будущего

7info
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Единая валюта БРИКС — это дело будущего, сказал в интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов. Он добавил, что в 2024 году, когда Россия будет председателем союза, одной из ключевых тем в повестке РФ будет вопрос расчетов и использования цифровых финансовых активов.

«Мы не используем доллар и евро, поскольку они ненадежны для расчетов. Они проводятся в национальных валютах и валютах дружественных стран», — напомнил глава Минфина.

Сейчас речь идет не столько о создании единой валюты БРИКС, сколько об упрощении расчетов, подчеркнул Антон Силуанов. Он отметил, что еще один вопрос для проработки — возможность многостороннего клиринга.

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