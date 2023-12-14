Силуанов назвал единую валюту БРИКС делом будущего

Единая валюта БРИКС — это дело будущего, сказал в интервью «Известиям» министр финансов Антон Силуанов. Он добавил, что в 2024 году, когда Россия будет председателем союза, одной из ключевых тем в повестке РФ будет вопрос расчетов и использования цифровых финансовых активов.

«Мы не используем доллар и евро, поскольку они ненадежны для расчетов. Они проводятся в национальных валютах и валютах дружественных стран», — напомнил глава Минфина.

Сейчас речь идет не столько о создании единой валюты БРИКС, сколько об упрощении расчетов, подчеркнул Антон Силуанов. Он отметил, что еще один вопрос для проработки — возможность многостороннего клиринга.