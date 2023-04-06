Силовики задержали межрегионального наркокурьера, прибывшего в Рязань для сбыта метадона

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области задержали мужчину, занимавшегося транспортировкой и сбытом наркотических средств в городах Центрального Федерального округа. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе операции сотрудниками УНК УМВД и МВД России были обнаружены 11 свертков с метадоном у задержанного на Московском шоссе Рязани. При обследовании автомобиля, на котором он передвигался, найдено еще 75 свертков с наркотиком. Всего изъято 25 граммов метадона.

По данным следствия, мужчина был межрегиональным курьером нелегального сетевого магазина и посещал несколько городов, распространяя через закладки оптовую партию наркотиков.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в составе организованной преступной группы». Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.