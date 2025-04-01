Силовики взялись за риелтора, советовавшую выходить замуж за бойцов СВО и ждать их смерти

Следственный комитет и Генпрокуратура заинтересовались риелтором из Томска Мариной Ситниковой, которая посоветовала девушкам выходить замуж за бойцов СВО и ждать их смерти ради выплат, пишет Mash.

В последнее время в соцсетях завирусился отрывок подкаста с ее участием. В нем 36-летняя женщина рассказала, как, по ее мнению, россиянкам купить квартиру за восемь миллионов рублей.

«За «бизнес-план» Марине Ситниковой грозит до 7 лет — за дискредитацию ВС России», — говорится в публикации.

Сама же риелтор назвала свои слова черным юмором и байтом на активность. Кроме того, скандальный ролик удалили.

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Ветеран СВО Иван Отраковский призвал органы проверить ее на дискредитацию армии и принести публичные извинения.