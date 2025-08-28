Силовики раскрыли детали поисков загадочно пропавшего мальчика на Урале

Родители из Артемовского не подтвердили, что найденная накануне одежда принадлежит их пропавшему 8-летнему сыну, сообщил E1.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Ребенка ищут уже третьи сутки, в последний раз его видели на участке перед домом по улице Загородной. В среду силовики заявили, что на берегу затопленного карьера обнаружили детские джинсы, сланцы и футболку.

Однако вскоре семья мальчика уточнила, что у него не было таких вещей. Горелых добавил, что водолазы присоединились к поисковым мероприятиям.

Ранее сообщалось, что семья, в которой воспитывается ребенок, полная и благополучная. Отец пропавшего пояснил, что в поисках принимают участие сотрудники полиции, МЧС и волонтеры.