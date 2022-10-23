Сильный ветер оставил без электричества почти 100 посёлков в Новосибирской области

Сильный штормовое ветер в ночь на воскресенье в Новосибирской области оставил без света 95 населённых пунктов, а в Новосибирске сорвал крышу с общежития.

«В Новосибирской области специалистами ГУМЧС России, областными органами власти, представителями администраций муниципальных районов, ресурсоснабжающих организаций ведутся работы на объектах, пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий», — сообщает облправительство.

По данным правительства Новосибирской области, 23 октября по состоянию на 14.00 (10.00 мск) остаются отключены от электроснабжения 95 населённых пунктов в 21 муниципальном образовании Новосибирской области.

Замгубернатора Новосибирской области Сергей Сёмка сообщил, что аварийно-восстановительные работы в связи с отключением электроэнергии ведутся на всех объектах. Власти региона контролируют ситуацию.

«Все необходимые силы привлечены. Отключения в настоящее время прекратились», – отметил Сёмка.

Ветер также повредил кровлю спортивного зала на станции Мочище. Кроме того, частично оказалась сорвана кровля с трехэтажного общежития на улице Станционная в Новосибирске, произошел обрыв электропроводов, повреждена система горячего водоснабжения. С третьего этажа были эвакуированы 13 человек. Пострадавших нет.

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