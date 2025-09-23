Сильный ветер и понижение температуры ожидаются в Рязанской области в ближайшее время

Рязанцев предупредили о сильном ветре в ближайшие часы. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

На территории Рязанской области в ближайший час ожидается усиление ветра. Порывы достигнут 17 м/с и сохранятся до конца суток 23 и 24 сентября. Также возможно понижение среднесуточной температуры на 7-9°С.

В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 40 бригад «Рязаньэнерго»: 158 энергетиков и 94 единицы спецтехники.

При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи нужно незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС. Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно на официальном сайте компании по ссылке: https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/ и через мобильное приложение «Есть свет!».

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).