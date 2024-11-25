Понедельник, 25 ноября, 2024
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Сильные снегопады в Рязанской области ожидаются только в начале декабря

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Валерия Мединская
Изображение от wirestock на Freepik

В течение ноября в Рязанской области уже несколько раз выпадал снег, но каждый раз держался недолго. Прохождение мощных циклонических фронтов 21–24 ноября вызвало снегопады во многих регионах Центра России, в некоторых из них снежный покров уже не растает до весны. А наш регион снег вновь обошел стороной, и до начала декабря значительных снегопадов не предвидится. Такой прогноз представила лаборатория геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в ВК.

Воскресный циклон обеспечил снегом Москву, Новгород, Вологду, Киров, Брянскую область, Башкирию, западную Белоруссию, север Украины, Ростов и Краснодар. А Рязанская область почти полностью попала в бесснежную полосу. Как объяснить это явление?

Всё становится понятно, если взглянуть на карту рельефа центра Русской равнины: снежный покров к концу ноября установился на наветренных склонах возвышенностей (Среднерусской, Смоленско-Московской, Приволжской, Бугульминско-Белебеевской, Подольской), а в их ветровой тени он отсутствует. «Секрет» бесснежности нашего региона раскрывается просто: это связано с его расположением на относительно пониженной ступени рельефа под экраном восточного, подветренного склона Среднерусской возвышенности.

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