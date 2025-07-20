Сильные ливни затопили Воронеж, улицы и частный сектор ушли под воду

В воскресенье днём, 20 июля, Воронеж накрыла непогода. В результате обильных осадков в разных районах города затопило улицы и частный сектор. Горожане публикуют в соцсетях кадры с места событий, сравнивая происходящее с «природным апокалипсисом».
Как сообщили в телеграм-канале администрации Воронежа, Городская дорожная служба (ГДС) ведёт работы по откачке воды на нескольких адресах. Специалисты выехали в самые проблемные точки, в том числе:
переулок Отрадный
переулок Краснознамённый
улица Космонавтов
улица Центральная.
По данным ЕДДС (112), на текущий момент сообщений о поваленных деревьях не поступало.
В мэрии напомнили, что из-за неоднородности рельефа и особенностей водоотведения, в отдельных местах — особенно в низинах — регулярно возникают локальные подтопления. Управы ведут постоянный мониторинг таких участков, регулярно проводится очистка ливнеприёмников.
В места скопления воды направляется специализированная техника ГДС для быстрой откачки осадков.