Сильные ливни затопили Воронеж, улицы и частный сектор ушли под воду

В воскресенье днём, 20 июля, Воронеж накрыла непогода. В результате обильных осадков в разных районах города затопило улицы и частный сектор. Горожане публикуют в соцсетях кадры с места событий, сравнивая происходящее с «природным апокалипсисом».

Как сообщили в телеграм-канале администрации Воронежа, Городская дорожная служба (ГДС) ведёт работы по откачке воды на нескольких адресах. Специалисты выехали в самые проблемные точки, в том числе:

переулок Отрадный

переулок Краснознамённый

улица Космонавтов

улица Центральная.

По данным ЕДДС (112), на текущий момент сообщений о поваленных деревьях не поступало.

В мэрии напомнили, что из-за неоднородности рельефа и особенностей водоотведения, в отдельных местах — особенно в низинах — регулярно возникают локальные подтопления. Управы ведут постоянный мониторинг таких участков, регулярно проводится очистка ливнеприёмников.

В места скопления воды направляется специализированная техника ГДС для быстрой откачки осадков.