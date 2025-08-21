Сильные дожди, грозы и туман: погода в Рязанской области на 22–23 августа

Синоптики представили прогноз погоды в Рязанской области на 22 и 23 августа 2025 года. Ожидается облачная погода, сильные дожди, грозы и туман.

22 августа, пятница

В пятницу, 22 августа, будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдёт кратковременный дождь, днём ожидаются сильные кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром возможен туман. Ветер будет переменным, 2–7 м/с, днём местами ожидаются порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7…12°С (в Рязани 9…11°С), днём — 17…22°С (в Рязани 18…20°С).

23 августа, суббота

В субботу, 23 августа, также будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается сильный дождь, днём местами пройдёт небольшой дождь. Ветер восточной четверти, 4–9 м/с, ночью с порывами до 15 м/с.

Температура воздуха ночью будет 10…15°С (в Рязани 11…13°С), днём — 16…21°С (в Рязани 17…19°С).