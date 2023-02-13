Сильнейшая магнитная буря повлияет на самочувствие россиян

В ближайшие дни многие россияне могут почувствовать себя плохо. Всё дело в сильнейшей магнитной буре, пик которой придётся на 17 февраля.

Геомагнитный фон даст о себе знать в пятницу в 18.00. Сила вспышек будет достигать 3 баллов. Продлится буря до вечера субботы.

Специалисты отмечают: этот удар будет предшествовать другой геомагнитной буре, которая будет бушевать ровно через неделю. Она продлится несколько суток подряд.

Метеочувствительным людям в период геомагнитных ударов специалисты советуют соблюдать режим работы и отдыха, правильно питаться, оградить себя от нервных потрясений и стрессов. Также при себе стоит держать лекарства, которые помогают справляться с головной болью, скачками давления.