Швейцарский журнал написал о творчестве рязанского художника

О творчестве рязанского живописца Алексея Акиндинова написали в швейцарском журнале.

В Швейцарии в журнале «Manuell» № 3/2025, освещающем культурные события в мире, недавно была опубликована статья о члене Союза художников России и Российского Союза профессиональных литераторов Алексее Акиндинове. Автором статьи выступила арт-критик Катя фон Аркс. Она заинтересовалась творчеством рязанского мастера кисти и решила сделать об Алексее Акиндинове и его картине «Лунные сказки» публикацию, которую назвала «Орнаментальная игра в прятки».

Катя фон Аркс, известный в Швейцарии искусствовед, решила показать читателям Западной Европы современное оригинальное искусство России.

Реклама

Цитата из статьи (перевод с немецкого языка):

«Алексей Акиндинов — художник, который написал картину „Лунные сказки“, родился в 1977 году в городе Рязани на западе России. В процессе своего развития как живописца он выработал свой узнаваемый стиль, который сам называет орнаментализмом. Содержания и мотивы его картин часто связаны с переживаниями из его детства, которое Акиндинов описывает как время магии и фантазии.

Картина „Лунные сказки“ передаёт через плотный узор выбранных орнаментов впечатление единой поверхности и структуры, которая соединяет всё пространство полотна и превращает его в гармоничное целое. Ребёнок одновременно скрыт за узором, но и как будто окружён нежным покрывалом. Эта „ткань“, состоящая из нарисованных орнаментов, наложенных на лежащие за ними мотивы, кажется, также охраняет весь холст и, следовательно, всю картину».

Картина «Лунные сказки» была написана Алексеем Акиндиновым в 2018 году специально по заказу китайской галереи Русского искусства «Мин-Ли», расположенной в Пекине и представляющей лучшие произведения искусства художников России, начиная с 17-го века — по наши дни.

На данный момент в постоянной экспозиции галереи Русского искусства «Мин-Ли» находятся несколько полотен Алексея, написанных специально по заказу галереи: «В добрый путь! Предвкушение чудес»; «Кузнец»; «Лунные сказки»; «Свидание. Феромоны моря»; «Маяк»; «Водопад»; «Небо на всех одно» и другие.

Также Алексей Акиндинов передал в дар галерее около двух десятков своих графических работ.