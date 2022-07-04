Шумных лихачей предлагают штрафовать и конфисковывать у них машины.

С инициативой выступил депутат нижней палаты парламента Султан Хамзаев. Об этом пишет kotlas-info.ru. По его мнению, лихачей нужно штрафовать на сумму до миллиона рублей и конфисковывать у них авто за нарушение предельного уровня шума.

Часто летом жители домов вблизи дорог «становятся жертвами агрессивного рёва, излишнего шума, исходящего от прокачанных авто и мотоциклов», – пояснил депутат.

Хамзаев предложил временно отправлять машину на спецстоянку с проведением экспертиз на все нормативы. Как вариант, можно ввести крупный штраф с временным изъятием автомобиля до судебного разбирательства и профилактических бесед с владельцем.

Султан Хамзаев обещает обратиться в МВД и правительство для поддержки инициативы.