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Понедельник, 4 июля, 2022

Шумных лихачей предлагают штрафовать и конфисковывать у них машины

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Татьяна Проводина

Шумных лихачей предлагают штрафовать и конфисковывать у них машины

Music фото создан(а) wayhomestudio - ru.freepik.com

Шумных лихачей предлагают штрафовать и конфисковывать у них машины.

С инициативой выступил депутат нижней палаты парламента Султан Хамзаев. Об этом пишет kotlas-info.ru. По его мнению, лихачей нужно штрафовать на сумму до миллиона рублей и конфисковывать у них авто за нарушение предельного уровня шума.

Часто летом жители домов вблизи дорог «становятся жертвами агрессивного рёва, излишнего шума, исходящего от прокачанных авто и мотоциклов», – пояснил депутат.

Хамзаев предложил временно отправлять машину на спецстоянку с проведением экспертиз на все нормативы. Как вариант, можно ввести крупный штраф с временным изъятием автомобиля до судебного разбирательства и профилактических бесед с владельцем.

Султан Хамзаев обещает обратиться в МВД и правительство для поддержки инициативы.

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