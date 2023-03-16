Штурмовик рассказал о тяжелых боях с применением всех видов вооружения

Ученый-социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей, недавно попавший в санкционный список ЕС, регулярно оказывает поддержку жителям региона, встречается с военными в госпиталях и узнает их боевые истории. В одном из интервью боец штурмового воинского подразделения рассказал Шугалею о тяжелых боях в Донбассе с применением всех видов вооружения. Об этом пишет РИА ФАН.

Герой видео попал под обстрел и, благодаря своим товарищам, чудом остался в живых. По словам военного, в зоне СВО тяжелые бои идут за каждое здание, за каждый этаж с применением всех видов вооружения, включая танки, артиллерию и беспилотники.

«Нам нужно было спуститься на первый этаж (прим. ФАН — здания), вся лестница простреливалась: работали снайпера, работали пулеметчики и гранатометчики, била артиллерия. Один из группы прикрытия взял меня под руки, двое за ноги, и мы побежали по лестнице вниз. Пробежав, наверное, метров 10-15, человек из группы прикрытия, который держал меня за ноги, получил ранение, ему снайпер перебил артерию. Мы сразу этого не поняли, я его тянул за руки, пока ребята тянут меня за ноги, лежа. Когда спустились, мы не могли подняться, так как по углу здания работало РПГ и работал снайпер, не давал нам поднять голову», — вспоминает боец.

На свой страх и риск участнику группы эвакуации все же пришлось подняться и под свистом пуль бежать в здание за помощью. Как вспоминает солдат, товарища не было около 20-ти минут. Когда помощь прибыла, пострадавшего на канате затянули в укрытие.

«После чего я сидел на позиции в школе, ждал эвакуации. Противник открыл огонь по школе. Ребят посекло „вторичкой“, потому что отработал танк, отработал миномет, выбило перекрытия в комнате, где мы сидели. Всех накрыло, медика тоже контузило сильно. После чего, где-то через час, меня пришли забирать на носилках. Нужно было пройти по открытке между домов, где-то, наверное, с километр. Пока мы бежали по открытке начала работать артиллерия, нас спалили с птички (квадрокоптера)», — рассказал военный.

К счастью, эвакуационная группа успешно добралась до безопасного места. Несмотря на то, что путь был не из легких, в конечном итоге бойцы выбрались, им оказывается необходимая помощь.