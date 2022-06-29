Штрафы за незначительные нарушения ПДД предлагают заменить предупреждениями

Законопроект, внесённый в Государственную Думу, предлагает заменить предупреждениями штрафы за ряд незначительных нарушений ПДД.

Речь идёт, в частности, о наказании за забытые дома права или документы на ТС, грязный номер и невключенный поворотник. Вместе с тем ответственность за серьёзные проступки хотят ужесточить. Подробности нововведений сообщают «Известия».

Поправки в КоАП вводят санкции за превышение средней скорости и предлагают не штрафовать за отсутствие диагностической карты.

Предупреждение вместо штрафа предлагают установить, например, за нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление машиной с мелкими неисправностями.

Водитель, не занявший заблаговременно крайнюю полосу перед манёвром, получат предупреждение. Но за повторное нарушение ему будет грозить штраф в 500 рублей.

Поправки предлагают полностью отказаться от санкций за управление ТС, не прошедшим техосмотр.

В КоАП вместе с тем хотят включить статью за агрессивное вождение. Предлагается также увеличить штрафы за непристёгнутый ремень, движение по автомагистрали тихоходных ТС и грузовиков дальше второго ряда.

Отдельно в поправках сказано, что штрафы действуют и в случае превышения средней скорости движения.