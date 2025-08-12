В 2025 году в России уже вступили в силу новые штрафы и ограничения: наказание за неостановку по требованию ГАИ, ужесточение правил перевозки детей, штрафы за «непоcезонную» резину и рост тарифов на эвакуацию. Но до конца года автомобилистов ждёт ещё несколько нововведений, пишет Autonews.

Непропуск спецтранспорта

С 1 сентября вводятся ужесточённые штрафы за непропуск автомобилей со спецсигналами без цветографической раскраски:

штраф до 7,5 тыс. руб. ;



; возможное лишение прав на срок до года.



Водитель обязан перестроиться в соседний ряд или на обочину при приближении спецтранспорта, также запрещено двигаться в одном ряду с ним на одинаковой скорости.

Новые правила каршеринга

В Москве взять машину в аренду можно будет только после верификации на портале mos.ru. По словам мэра Сергея Собянина, это поможет исключить злостных нарушителей и быстро устанавливать личность водителя в случае ДТП.

Старт — 1 сентября (тестовый режим до ноября).



(тестовый режим до ноября). Водители будут получать уведомления о необходимости пройти верификацию.



Медицинские противопоказания

С 1 сентября обновляется перечень заболеваний, при которых запрещено садиться за руль. В него входят:

психические расстройства (включая органические, шизофрению, расстройства настроения, личности, умственную отсталость);



расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ;



эпилепсия;



аномалии цветового зрения;



бинокулярная слепота.



Умные камеры ГАИ

До конца 2025 года автомобили ГАИ оснастят новыми камерами, которые смогут:

определять машины в розыске;



выявлять водителей, лишённых прав;



фиксировать нарушения ПДД.



Штрафы за питбайки

За езду на питбайках по дорогам общего пользования планируют штрафовать до 30 тыс. руб. Питбайки — спортивный инвентарь, не требующий регистрации и прав, но движение на них разрешено только вне дорог общего пользования.

Шумные автомобили

Госдума рассматривает законопроект об увеличении штрафа за слишком громкие машины и мотоциклы с 500 до 5 тыс. руб. Документ прошёл первое чтение.