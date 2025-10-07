Штраф за курение в общественных местах предложили увеличить в три раза

Общественная организация «Зов народа» выступила с инициативой повысить в три раза штраф за курение в публичных местах. По мнению руководителя организации Сергея Зайцева, действующий штраф в 1,5 тысячи рублей не является ощутимым наказанием и не останавливает нарушителей. Об этом пишет «Абзац».

Сергей Зайцев подчеркнул, что увеличение штрафа станет стимулом задуматься для тех, кто игнорирует закон и комфорт окружающих.

«Нынешний штраф в 1,5 тысячи рублей, как показывает практика, не является достаточным сдерживающим фактором. <…> Считаю, что должно произойти увеличение штрафа минимум в три раза. Это уже будет стимулом задуматься», — пояснил Зайцев.

Общественник также предложил внедрять более эффективные механизмы контроля для выявления нарушителей. В частности, он считает возможным использовать для этих целей городские камеры видеонаблюдения.

Помимо ужесточения наказания и усиления контроля, Зайцев напомнил о необходимости постоянно информировать людей о вреде курения.

Насколько, по вашему мнению, увеличение штрафа в три раза — до 4,5 тысячи рублей — способно остановить курильщиков от нарушения закона?