Штраф в 260 тысяч выписали управляющей компании в Рязани

За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный законом, управляющая компания ООО «Лидерфонд» оштрафована на 260 000 рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».
Всего за прошедшую неделю мировыми судьями на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных государственными жилищными инспекторами, вынесено 9 постановлений о привлечении к ответственности:
- административное наказание в виде предупреждения назначено ЖСК «Вихрь» и ООО «ГУЖК Советского района города Рязани»;
- штраф в размере 5000 рублей — ТСН «Парковое», ТСН «Уют», ТСЖ «Эверест», МП «Водоканал г. Рязани»;
- штраф в размере 100 000 рублей — ООО «Водолей», ООО УК «Олимп Сервис».
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