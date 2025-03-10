Штраф и даже конфискация: за перевозку каких предметов могут забрать автомобиль

Нарушение правил перевозки грузов может привести к ответственности перед законом. Юрист Юрий Капштык в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал о запрещённых предметах в автомобиле и правилах транспортировки некоторых грузов.
Перевозка животных
Домашние животные должны перевозиться в закрытой переноске, зафиксированной ремнями безопасности. Внутри переноски обязательно должна быть вода.
Кроме того, при поездке с питомцем в другой регион необходимо иметь справку Ф1. Этот документ подтверждает, что животное не вывозится из района с эпидемиологически опасными заболеваниями, такими как бешенство, напомнил Капштык.
Перевозка крупного рогатого скота должна осуществляться только в специальных прицепах, добавил он.
Перевозка крупногабаритных грузов
Нарушение правил транспортировки крупногабаритных предметов может повлечь за собой штраф.
По словам юриста, существуют ограничения по размеру груза: если он выступает за пределы автомобиля, то должен быть обозначен сигнальными флажками.
Как правильно перевозить газовые баллоны
Перевозка газового баллона не требует специального разрешения, но требует особой осторожности.
Личные вещи, если они упакованы, перевозить можно без ограничений.
Запрещённые к перевозке предметы
Некоторые грузы могут повлечь за собой не только штраф, но и конфискацию автомобиля.
Запрещено перевозить:
Оружие и боеприпасы — без соответствующего разрешения.
Наркотические и психотропные вещества — любые запрещённые к обороту препараты.