Штраф и даже конфискация: за перевозку каких предметов могут забрать автомобиль

Нарушение правил перевозки грузов может привести к ответственности перед законом. Юрист Юрий Капштык в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал о запрещённых предметах в автомобиле и правилах транспортировки некоторых грузов.

Перевозка животных

Домашние животные должны перевозиться в закрытой переноске, зафиксированной ремнями безопасности. Внутри переноски обязательно должна быть вода.

Кроме того, при поездке с питомцем в другой регион необходимо иметь справку Ф1. Этот документ подтверждает, что животное не вывозится из района с эпидемиологически опасными заболеваниями, такими как бешенство, напомнил Капштык.

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Перевозка крупного рогатого скота должна осуществляться только в специальных прицепах, добавил он.

Перевозка крупногабаритных грузов

Нарушение правил транспортировки крупногабаритных предметов может повлечь за собой штраф.

По словам юриста, существуют ограничения по размеру груза: если он выступает за пределы автомобиля, то должен быть обозначен сигнальными флажками.

«Если перевозимый предмет, например, дверь или ванная, значительно превышает габариты машины, владелец транспортного средства может быть привлечён к административной ответственности. Размер штрафа зависит от степени нарушения», — отметил эксперт.

Как правильно перевозить газовые баллоны

Перевозка газового баллона не требует специального разрешения, но требует особой осторожности.

«Баллон должен быть закреплён в строго зафиксированном положении, чтобы не болтался. Перед транспортировкой необходимо проверить вентиль, чтобы избежать утечки газа», — объяснил специалист.

Личные вещи, если они упакованы, перевозить можно без ограничений.

Запрещённые к перевозке предметы

Некоторые грузы могут повлечь за собой не только штраф, но и конфискацию автомобиля.

Запрещено перевозить:

Оружие и боеприпасы — без соответствующего разрешения.

Наркотические и психотропные вещества — любые запрещённые к обороту препараты.