Штраф, арест или тюрьма: юрист рассказал, чем рискуют пары, занимающиеся сексом в автомобиле

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Любителей интимной близости в машине ждет суровое наказание, если их застанут за этим занятием. Об этом изданию «Абзац» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Штраф в 1000 рублей или арест на 15 суток — это еще не самое страшное, что может произойти.

По словам юриста, если интимную близость в машине увидят взрослые посторонние люди, то это будет расценено как мелкое хулиганство. В этом случае паре грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ, что влечет за собой штраф до 1000 рублей или арест на 15 суток.

Однако, если свидетелями станут несовершеннолетние, то ответственность будет намного серьезнее. В случае, если интимные отношения увидят дети до 14 лет, пара может быть привлечена к уголовной ответственности по статье 135 УК РФ «Развратные действия». Наказание по этой статье — от трех до восьми лет лишения свободы.

Даже если свидетелей нет, любителей секса в машине могут оштрафовать. Если они будут слишком громкими и нарушат режим тишины, им придется заплатить 2000 рублей.

