Четверг, 31 июля, 2025
21 C
Рязань
Погода

Штормовое предупреждение объявлено в Рязанской области, энергетики переведены в режим повышенной готовности

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В ближайший час и до конца суток на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, ливни, град, а также усиление ветра с порывами до 12–17 м/с. Об этом говорится в метеопредупреждении от регионального ГУ МЧС России. 

МЧС России напоминает: соблюдайте меры безопасности!

Не стойте под рекламными щитами, крышами домов, деревьями и линиями электропередачи.

По возможности ограничьте время пребывания на улице.

В случае отключения электричества в тёмное время суток держите под рукой фонарик. Не используйте свечи и другие источники открытого огня — это может привести к пожару.

«Рязаньэнерго» работает в режиме повышенной готовности

Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» переведён в режим повышенной готовности.

К оперативному реагированию на последствия непогоды готовы:

— 40 аварийных бригад (158 специалистов),

— 94 единицы спецтехники,

— 69 резервных источников электроснабжения общей мощностью около 2,8 МВт.

Особое внимание уделяется объектам социальной и инфраструктурной значимости.

Самые читаемые материалы

Новости России

Скандал в Абхазии: конфликт с туристами поставил под угрозу весь курортный сезон

Скандал разгорелся после публичного заявления сотрудницы Минтуризма Абхазии Кристины Лакербая. Она заявила, что республике «не нужны туристы за 300 рублей», которые «питаются лапшой и не тратятся на сувениры».
Армия и СВО

Выпускник Рязанского радиоуниверситета погиб на СВО

Прощание с воином пройдёт в четверг, 31 июля, в 10:00 в храме Иоанна Кронштадтского на улице Татарской, 72.
Транспорт и дороги

На Солотчинском мосту перекрыли движение в сторону Рязани, организован проезд по встречной полосе

Движение по Солотчинскому шоссе на мосту через Оку в сторону города полностью перекрыто, открыли проезд по встречной полосе. Ранее региональный Минтранс сообщал, что полоса движения по мосту в сторону Рязани перекрыта по техническим причинам.
Культура и события

Стала известна предварительная программа фестиваля «Небо России» 

Для зрителей основные мероприятия запланированы на конец недели — 8-10 августа. В эти дни на площадке в Спасском районе ожидается вечернее свечение шаров, а также различные активности и развлекательная программа. 
Новости России

«Стрелы смерти»: что известно о боеприпасе «Мотив-3М», который используют ВС РФ в зоне СВО

Несмотря на шум в СМИ о «новом супероружии», эксперт уточняет: речь идёт не о новинке, а о модернизированной версии давно существующего боевого элемента.

Последние новости

Новости России

«Абзац»: Меладзе отказался от выступлений в России

Певец Валерий Меладзе отказался от выступлений в России, пишет...
Новости России

Юрий Антонов ответил оскорбившему Пахмутову Макаревичу*

Народный артист РСФСР Юрий Антонов в беседе с «Абзацем»...
Новости России

Блогер Артемий Лебедев назвал главную национальную болезнь России

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал в выпуске новостей...
Акценты

Выплаты в России к 1 сентября: что известно

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект об ежегодной выплате родителям школьников к 1 сентября в размере прожиточного минимума. Сумма будет выплачиваться на каждого ребёнка от 6 до 18 лет, а также на учащихся с инвалидностью до 23 лет.
Новости России

Картаполов: Потеря Часова Яра нанесла серьезный моральный удар ВСУ

Переход Часова Яра под контроль российских войск может привести к серьезному падению боевого духа ВСУ, а освободившиеся силы России смогут быть переброшены на другие участки фронта.
Транспорт и дороги

Изменена схема движения на перекрёстке в центре Рязани

Из-за ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте на подъезде к площади Ленина остались только полосы для движения общественного транспорта.
Кино и ТВ

В августе Wink представит много комедийных премьер

В августе зрителей ждёт множество комедийных новинок, а также фильмы и сериалы для всей семьи, поклонников экшена и фэнтези.
Новости России

Важнейшие цели на Украине уничтожены со снайперской точностью ударами ВС РФ

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью атаки было поражение точек базирования катеров, личного состава, а также систем реактивного залпового огня.