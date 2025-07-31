Штормовое предупреждение объявлено в Рязанской области, энергетики переведены в режим повышенной готовности

В ближайший час и до конца суток на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, ливни, град, а также усиление ветра с порывами до 12–17 м/с. Об этом говорится в метеопредупреждении от регионального ГУ МЧС России.

МЧС России напоминает: соблюдайте меры безопасности!

Не стойте под рекламными щитами, крышами домов, деревьями и линиями электропередачи.

По возможности ограничьте время пребывания на улице.

В случае отключения электричества в тёмное время суток держите под рукой фонарик. Не используйте свечи и другие источники открытого огня — это может привести к пожару.

«Рязаньэнерго» работает в режиме повышенной готовности

Филиал «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» переведён в режим повышенной готовности.

К оперативному реагированию на последствия непогоды готовы:

— 40 аварийных бригад (158 специалистов),

— 94 единицы спецтехники,

— 69 резервных источников электроснабжения общей мощностью около 2,8 МВт.

Особое внимание уделяется объектам социальной и инфраструктурной значимости.