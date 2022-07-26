Штиль на море. Нам непременно надо спешить!

Лето в самом разгаре и самое время ехать к морю. И сегодня, мы отправляемся туда вместе с рубрикой «День шедевра» и мариной Ивана Константиновича Айвазовского под названием «Штиль на море».

Художник использует мягкие, тёплые, сгармонизированные цветовые отношения для передачи состояния морской стихии.

Тихое, спокойное и ласковое море, ясный и тёплый летний день, почти безветренная погода. Едва заметна рябь на воде.

Так и хочется оказаться в атмосфере этой картины рядом с героями…. Дышать морским воздухом, наслаждаться летним днём, хорошей погодой, любоваться высоким голубым небом.

….Облако поднимается из-за горизонта и кажется, пока, лёгким и прозрачным. Но, возможно, оно уже несёт с собой ветер и вскоре безмятежная гладь моря сменит своё настроение на прямо противоположное.

Нам непременно надо спешить!

Айвазовский любил море, и эта стихия отвечала ему взаимностью!