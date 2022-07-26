Екатерина Приведенцева

Штиль на море. Нам непременно надо спешить!

 Лето в самом разгаре и самое время ехать к морю. И сегодня, мы отправляемся туда вместе с рубрикой «День шедевра» и  мариной Ивана Константиновича Айвазовского под названием «Штиль на море».

Художник использует мягкие, тёплые, сгармонизированные цветовые отношения для передачи состояния морской стихии.

Тихое, спокойное и ласковое море, ясный и тёплый летний день, почти безветренная погода. Едва заметна рябь на воде.

Так и хочется оказаться в атмосфере этой картины рядом с героями…. Дышать морским воздухом, наслаждаться летним днём, хорошей погодой, любоваться высоким голубым небом.

….Облако поднимается из-за горизонта и кажется, пока, лёгким и прозрачным. Но, возможно, оно уже несёт с собой ветер и вскоре безмятежная гладь моря сменит своё настроение на прямо противоположное.

 Нам непременно надо спешить!

Айвазовский любил море, и эта стихия отвечала ему взаимностью!

Штиль на море. Нам непременно надо спешить!
Штиль на море. Нам непременно надо спешить!
Штиль на море. Нам непременно надо спешить!
Штиль на море. Нам непременно надо спешить!
Штиль на море. Нам непременно надо спешить!
Штиль на море. Нам непременно надо спешить!
Штиль на море. Нам непременно надо спешить!
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