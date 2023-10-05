Штаб ВСУ с иностранцами уничтожили уникальным российским оружием

Российская армия применила для уничтожения штаба отдельной тактической группы «Соледар» ВСУ близ села Александро-Калиново авиационную бомбу ФАБ-1500, пишет на сайте газеты «Комсомольская правда» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.
Бомбу доставил точно в цель к определённому времени экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Баранец предполагает: за выполнение задания лётчиков наградят.
Также Баранец отмечает великолепную работу нашей разведки. Именно благодаря разведданным удалось нанести удар во время совещания в штабе.
По предварительным данным, после попадания бомбы погибли порядка 50 офицеров, столько же ранено. Среди уничтоженных, скорее всего, находились иностранные военные советники, командиры наёмников. Не зря, раненых экстренно доставили в польский город Жежув.
По мнению Баранца, удар «нокаутировал» наступление украинской армии на участке Бахмут-Соледар, продолжающееся четыре месяца.
Эксперт рассказал, в чём уникальность бомбы ФАБ-1500 М54 (УМПК). Разработана фугасная авиабомба в 1954 году, но недавно разработчики дополнили её унифицированным модулем планирования и коррекции. Благодаря модулю, появилась возможность управлять полётом боеприпаса.
Раньше такие бомбы сбрасывали «на глазок», теперь это — высокоточное оружие. Отклонение от заданной цели, не более 5 метров.
Максимальная высота пуска авиабомбы — 12 км, начальная скорость планирования зависит от носителя и достигает сверхзвуковых 1900 км/ч. Су-34 может нести на подвесках 2 бомбы.
Общий вес ФАБ-1500 М54 (УМПК) — 1500 килограммов, масса боевой части — 675,6 килограмма. После взрыва снаряд оставляет воронку до 15 метров в диаметре, радиус поражения осколками и ударной волной — 500 метров.
По словам военного эксперта Василия Дандыкина, капитана I ранга, ФАБ-1500 в 3 раза мощнее ракеты «Кинжал». Для использования бомбы самолёту не обязательно заходить в зону действия ПВО противника, что сберегает жизнь экипажа. Наконец, фугасная бомба дешевле ракеты «Кинжал».
Сергей Липовой, генерал-майор авиации, Герой России отмечает, что ФАБ-1500 эффективна для уничтожения заглубленных объектов, успешно поражает укрепления, бункеры противника.
В августе президент Украины Владимир Зеленский посещал уничтоженный недавно объект ВСУ.
В заключении статьи Баранец напоминает: у ВКС России есть пятитонные, и даже девятитонные авиабомбы.