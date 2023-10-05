Штаб ВСУ с иностранцами уничтожили уникальным российским оружием

Российская армия применила для уничтожения штаба отдельной тактической группы «Соледар» ВСУ близ села Александро-Калиново авиационную бомбу ФАБ-1500, пишет на сайте газеты «Комсомольская правда» военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Бомбу доставил точно в цель к определённому времени экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Баранец предполагает: за выполнение задания лётчиков наградят.

— Великолепно сработал экипаж Су-34, идеально рассчитав время подлета к рубежу сброса бомбы, траекторию. И обойдя опасную зону ПВО противника. Получилось, как говорится, в колышек. Не исключаю, что пилотам светят ордена, — пишет эксперт.

Также Баранец отмечает великолепную работу нашей разведки. Именно благодаря разведданным удалось нанести удар во время совещания в штабе.

По предварительным данным, после попадания бомбы погибли порядка 50 офицеров, столько же ранено. Среди уничтоженных, скорее всего, находились иностранные военные советники, командиры наёмников. Не зря, раненых экстренно доставили в польский город Жежув.

По мнению Баранца, удар «нокаутировал» наступление украинской армии на участке Бахмут-Соледар, продолжающееся четыре месяца.

Эксперт рассказал, в чём уникальность бомбы ФАБ-1500 М54 (УМПК). Разработана фугасная авиабомба в 1954 году, но недавно разработчики дополнили её унифицированным модулем планирования и коррекции. Благодаря модулю, появилась возможность управлять полётом боеприпаса.

Раньше такие бомбы сбрасывали «на глазок», теперь это — высокоточное оружие. Отклонение от заданной цели, не более 5 метров.

Максимальная высота пуска авиабомбы — 12 км, начальная скорость планирования зависит от носителя и достигает сверхзвуковых 1900 км/ч. Су-34 может нести на подвесках 2 бомбы.

Общий вес ФАБ-1500 М54 (УМПК) — 1500 килограммов, масса боевой части — 675,6 килограмма. После взрыва снаряд оставляет воронку до 15 метров в диаметре, радиус поражения осколками и ударной волной — 500 метров.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, капитана I ранга, ФАБ-1500 в 3 раза мощнее ракеты «Кинжал». Для использования бомбы самолёту не обязательно заходить в зону действия ПВО противника, что сберегает жизнь экипажа. Наконец, фугасная бомба дешевле ракеты «Кинжал».

Сергей Липовой, генерал-майор авиации, Герой России отмечает, что ФАБ-1500 эффективна для уничтожения заглубленных объектов, успешно поражает укрепления, бункеры противника.

В августе президент Украины Владимир Зеленский посещал уничтоженный недавно объект ВСУ.

В заключении статьи Баранец напоминает: у ВКС России есть пятитонные, и даже девятитонные авиабомбы.