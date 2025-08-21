30 августа на телеканале НТВ и на платформе VK Видео стартует новый сезон юмористического шоу «Звёзды» (18+). В нём известные артисты, музыканты и шоумены будут соревноваться за титул самой смешной звезды России.
Новые команды и знакомые лица
Каждая из звёзд выступит со своей командой. Призовой фонд, как и в первом сезоне, составит 20 миллионов рублей, большая часть из которых будет направлена на благотворительность. Среди уже известных участников и их команд:
- Дмитрий Губерниев с командой «Регионы»
- Анатолий Цой с командой «Астана»
- Валерия и Иосиф Пригожин с командой «Наполеоны»
- Шура с командой «Борцы»
- Стас Костюшкин с «Импровизаторами»
- Яна Кошкина с командой «Дагестан»
- Иван Абрамов с «Командой мечты»
Обновлённый состав жюри
Оценивать юмористов будут не менее звёздные судьи. К уже знакомым Гарику Харламову и Артемию Лебедеву присоединятся стендап-комик Олеся Иванченко и участник первого сезона, народный артист России Филипп Киркоров. Организаторы обещают сюрприз: имя пятого члена жюри будет раскрыто в премьерном выпуске.
Филипп Киркоров о своей новой роли: «Считаю, что мой опыт участника теперь поможет мне оценивать выступления с особым пониманием, ведь я точно знаю, сколько труда и страсти стоит за каждой минутой выступления на сцене. Я хочу не просто судить, а вдохновлять и поддерживать».
Премьера нового сезона шоу «Звёзды» состоится 30 и 31 августа в 21:20 на НТВ и VK Видео. Ведущим проекта, как и прежде, будет Азамат Мусагалиев.
Фото: НТВ / VK Видео