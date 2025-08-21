30 августа на телеканале НТВ и на платформе VK Видео стартует новый сезон юмористического шоу «Звёзды» (18+). В нём известные артисты, музыканты и шоумены будут соревноваться за титул самой смешной звезды России.

Новые команды и знакомые лица

Каждая из звёзд выступит со своей командой. Призовой фонд, как и в первом сезоне, составит 20 миллионов рублей, большая часть из которых будет направлена на благотворительность. Среди уже известных участников и их команд:

Дмитрий Губерниев с командой «Регионы»

с командой «Регионы» Анатолий Цой с командой «Астана»

с командой «Астана» Валерия и Иосиф Пригожин с командой «Наполеоны»

и с командой «Наполеоны» Шура с командой «Борцы»

с командой «Борцы» Стас Костюшкин с «Импровизаторами»

с «Импровизаторами» Яна Кошкина с командой «Дагестан»

с командой «Дагестан» Иван Абрамов с «Командой мечты»

Обновлённый состав жюри

Оценивать юмористов будут не менее звёздные судьи. К уже знакомым Гарику Харламову и Артемию Лебедеву присоединятся стендап-комик Олеся Иванченко и участник первого сезона, народный артист России Филипп Киркоров. Организаторы обещают сюрприз: имя пятого члена жюри будет раскрыто в премьерном выпуске.

Филипп Киркоров о своей новой роли: «Считаю, что мой опыт участника теперь поможет мне оценивать выступления с особым пониманием, ведь я точно знаю, сколько труда и страсти стоит за каждой минутой выступления на сцене. Я хочу не просто судить, а вдохновлять и поддерживать».

Премьера нового сезона шоу «Звёзды» состоится 30 и 31 августа в 21:20 на НТВ и VK Видео. Ведущим проекта, как и прежде, будет Азамат Мусагалиев.

Фото: НТВ / VK Видео