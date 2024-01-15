Шоу Волочковой потребовали закрыть после скандального видео с Джигурдой

Участники движения «Ветераны России» потребовали запретить все шоу Анастасии Волочковой, включая проект «Одержимость», сообщает Teleprogramma.pro.

По данным СМИ, общественники считают, что балерина подаёт плохой пример молодёжи.

Ранее в интернете появилось видео с участием Волочковой и Никиты Джигурды. Подвыпившие звёзды вели себя фривольно. Во время танца Джигурда трогал Анастасию за грудь, целовал ей трусы.

После этого Волочкова обвинила друга в сливе видео в интернет.

— Ты поступил как днище и проститутка. Ты меня подставил. Я не смогу тебе это простить, — написала балерина в соцсетях.

Волочкова не готова простить Джигурду после случившегося.