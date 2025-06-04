Шоу «Поймай меня, если сможешь»: звёзды снова опозорятся? Или у Киркорова и компании есть шанс?

Вечером в пятницу, 6 июня, в 21:30 на телеканале «Россия» выйдет четвертый выпуск музыкального шоу «Поймай меня, если сможешь» (12+). И, похоже, зрителей ждет очередная порция сюрпризов, ведь прошлый выпуск закончился настоящим фиаско для звездной команды! Селебрити вновь не смогли отличить настоящих вокалистов от умелых притворщиков среди 18 участников, что привело к победе команды «Участники».

По итогам предыдущего эпизода «Участники» вырвались вперед со счетом 14:4, забрав желанный миллион рублей. Самыми неожиданными «темными лошадками» оказались ведущие ток-шоу «Прямой эфир» Александр Яковлев и Антон Демидов, которые, как выяснилось, абсолютно не умеют петь. Этот факт еще раз доказал: на этом шоу главное – не талант, а умение мастерски вводить в заблуждение!

Как метко подметил ведущий шоу Владимир Маркони, «Поймай меня, если сможешь» — это уникальная возможность обменять хитрость на реальные деньги по очень выгодному курсу. Здесь вокальные данные отходят на второй план; куда важнее обвести вокруг пальца звездную команду. В этот раз проверять интуицию на прочность предстоит настоящим гигантам отечественного шоу-бизнеса: Андрею Малахову, Филиппу Киркорову, Клаве Коке и Сергею Шакурову.

Что думают звезды?

Перед началом съемок Андрей Малахов с оптимизмом заявил: «Я очень надеюсь, что наша сегодняшняя команда во главе с королем поп-музыки, с человеком, который чувствует талант за версту, сразу поймет, кто поет, а кто нет. Я пришел просто классно провести время, тем более Маркони всегда смешной, Филипп Киркоров – непредсказуемый, Клава Кока – модная, ну а Сергей Каюмович – это просто классика».

Сергей Шакуров, в свою очередь, отметил сложности, с которыми сталкиваются участники: «Будет непросто, потому что у меня абсолютный слух. И интуиция тоже неплохая, обмануть меня очень сложно. В поддавки играть не хочется, это же живое шоу, и у него должен быть секрет, который нужно в конце отгадать. У нас хорошая команда, я думаю, мы справимся. Вообще в фонограмму попасть непросто, иногда даже очень профессиональные исполнители не попадают. И мы это, бывает, видим. Это крайне неприятно и очень обидно, когда они не попадают. Но, возможно, это из-за волнения. Я настроен позитивно, но как всё пойдет, для меня загадка, как, собственно, и для всех остальных».

Во втором сезоне создатели шоу пошли на хитрость, пригласив в команду «Звезды» профессиональных актеров с внушительным опытом. Расчет простой: актеры славятся своей способностью внимательно следить за мимикой, жестами и позами выступающих. Возможно, именно их участие поможет звездам наконец-то одержать победу и найти «вокальных жуликов».

Сможет ли актерское мастерство раскрыть все секреты участников и какие суперхиты подготовила команда «Участники» на этот раз – узнаем совсем скоро.

Фото: телеканал «Россия»