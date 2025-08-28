Четверг, 28 августа, 2025
Кино и ТВ

Шоу «Однажды в России» возвращается на ТНТ с 29 августа

Алексей Самохин
Фото: ТНТ

Шоу «Однажды в России» (18+) возвращается на экраны. Премьера нового сезона, который станет уже 11-м по счёту, состоится 29 августа в 22:00 на телеканале ТНТ.

Проект, который выпускает компания Norm Production по заказу Comedy Club Production, уже 11 лет высмеивает российскую реальность с присущей ему иронией. За это время шоу подарило зрителям десятки ярких персонажей, которые давно разошлись на цитаты и мемы, — от забавных чиновников до обычных людей, спорящих с кассами самообслуживания.

В новом сезоне зрители снова увидят любимый «золотой состав»: Азамата Мусагалиева, Дениса Дорохова, Ольгу Картункову, Екатерину Моргунову, Валерия Равдина, Михаила Стогниенко, Яну Кошкину и других звёзд юмора.

По словам актёра Дениса Дорохова, в новом сезоне зрителей ждёт всё то, за что они любят шоу: «много смешных шуток, актуальных новостей и 1000 перевоплощений от каждого из нас».

Креативные продюсеры Александр Тищенко и Сергей Колотилин добавили, что, хотя шоу и сохранит фирменную сатиру и узнаваемых героев, в нём появятся новые лица и свежие форматы, чтобы «Однажды в России» продолжало меняться вместе со страной и оставаться актуальным.

