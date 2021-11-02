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Среда, 3 ноября, 2021
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Шоу на ТНТ, в котором снимался рязанский комик, приостановили из-за коронавируса

7info7

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Выпуск шоу «Игра» на телеканале ТНТ приостановили, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Причина остановки съёмок — обострённая ситуация с распространением COVID-19 в столице. Седьмой выпуск шоу должен был выйти 7 ноября. Но из-за того, что съёмочный процесс подразумевает большое число зрителей, полное заполнение зала и их бурную реакцию на происходящее на сцене, работу над ним пришлось остановить.

Возобновить съёмки планируют тогда, когда ситуация с распространением коронавируса улучшится.

Напомним, в состав одной из команд проекта вошёл рязанский комик Тёма Филимонов. На прошлой игре он помог «Сборной нулевых» всухую победить команду «Астана».

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