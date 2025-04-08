SHOT: выход Ефремова из колонии отметят фуршетом для заключённых

Выход актёра Михаила Ефремова из колонии планируется отметить фуршетом с участием заключённых, сообщает SHOT.

По информации источника, масштабные проводы артиста, выходящего на свободу по УДО, запланированы на 8 апреля.

— Для этого в колонию за счёт актёра уже закупили фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и отечественные лимонады, — пишет SHOT.

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По данным СМИ, Ефремов выйдет из ИК-4 9 апреля. Он провёл за решёткой 4,5 года.

Напомним, Михаил Ефремов сел пьяным за руль и устроил ДТП в Москве. В результате аварии погиб рязанец Сергей Захаров.