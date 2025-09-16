SHOT: ВСУ покидают Купянск под натиском российской армии

Украинские войска начали покидать Купянск в Харьковской области после неудачных попыток отразить российское наступление, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, противник потерял за последние две недели до тысячи военных, пытавшихся исправить ситуацию на этом участке фронта.

«Штурмовые подразделения ВСУ и несколько группировок территориальной обороны спешно покинули Купянск и оттянулись на окраину тыловых позиций», — говорится в публикации.

В городе остались малые группы бойцов, которые прячутся в подвалах многоэтажек. Украинское командование не смогло оповестить их об отходе из-за проблем со связью.

SHOT уточнил, что сейчас российские военные полностью контролируют северную часть города.