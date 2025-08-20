Среда, 20 августа, 2025
SHOT: врачи в Москве спасли от смерти отца главкома ВСУ Сырского

Сырский, скриншот видео

Врачам в Москве удалось спасти от смерти отца главкома ВСУ Александра Сырского, страдающего заболеванием головного мозга, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, состояние 86-летнего Станислава Прокофьевича ухудшилось из-за коронавируса. После оказания медицинской помощи он пошел на поправку, сейчас пациент на реабилитации, его выпишут из клиники в конце августа.

«После терапии отец Сырского передвигается на коляске, но чувствует себя гораздо лучше», — говорится в публикации.

После выписки пенсионер и его супруга вернутся во Владимир.

Ранее SHOT писал, что главком ВСУ оплатил отцу лечение на сумму около 2,5 миллиона рублей.

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости России

На хамство Азербайджана начали отвечать — военкор Коц

По мнению Александра Коца, депортация и лишение гражданства лидеров диаспор нарушает привычные бизнес-схемы, через которые колоссальные деньги уходят из России на родину.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Экология, природа, животные

Рязанцы собирают грибы вёдрами и корзинами

В лесах сейчас находят лисички, подосиновики, подберёзовики, маслята. 
Погода

Рязанцам рассказали о погоде на ближайшие два дня

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на 20–21 августа 2025 года.

Происшествия

16-летняя девушка-водитель устроила массовое ДТП в Рязани

У дома №3 на улице Медицинской 16-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Хавал Ф7», совершила столкновение с пятью машинами: «Деу Нексия», «Опель Астра», «Лада Гранта», «Хендай» и «Ниссан Альмера».
Новости России

Екатеринбуржцы рассказали, как ребенку оторвало руку на эскалаторе в ТЦ

Жители Екатеринбурга пытались оказать первую помощь двухлетнему мальчику, которому...
Общество

Рязанское отделения Движения Первых проведёт праздник в честь Дня знаний

Участниками торжества могут стать школьники, студенты, педагоги и родители
Спорт

ФК «Рязань» выбыл из Кубка России после разгромного поражения

Во вторник, 19 августа, во втором раунде Пути регионов рязанцы в гостях уступили с разгромным счётом команде «Салют Белгород» — 0:3.
Новости России

«Не ждите меня»: в Волгограде простились с погибшим на СВО 21-летним спортсменом

На Ворошиловском кладбище Волгограда со всеми воинскими почестями похоронили 21-летнего спортсмена...
Новости России

В ДТП в Крыму погиб священник Георгий Узун

В аварии на трассе «Таврида» по дороге в Феодосию...
Общество

16 педагогов из Рязанской области станут участниками V Всероссийского форума классных руководителей в 2025 году

Он пройдёт с 1 по 3 октября на площадке наццентра «Россия» в Москве.
Интересное

Астролог Василиса Володина назвала знаки зодиака, которых ждёт процветание

Астролог Василиса Володина поделилась прогнозом на ближайшие 20 лет, который обещает многим знакам зодиака уникальные возможности и процветание. По её словам, этот период станет особенно удачным для Овнов и Тельцов.