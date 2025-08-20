SHOT: врачи в Москве спасли от смерти отца главкома ВСУ Сырского

Врачам в Москве удалось спасти от смерти отца главкома ВСУ Александра Сырского, страдающего заболеванием головного мозга, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, состояние 86-летнего Станислава Прокофьевича ухудшилось из-за коронавируса. После оказания медицинской помощи он пошел на поправку, сейчас пациент на реабилитации, его выпишут из клиники в конце августа.
После выписки пенсионер и его супруга вернутся во Владимир.
Ранее SHOT писал, что главком ВСУ оплатил отцу лечение на сумму около 2,5 миллиона рублей.