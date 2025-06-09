SHOT: в ВСУ вступил «лесной маньяк» Ворошилов, убивший 13 человек

В ряды ВСУ вступил Дмитрий Ворошилов, убивший из-за психических отклонений минимум 13 человек в Самарской области в девяностые, пишет SHOT.

Преступник родился и вырос в Лоскутовке Луганской области. Он — бывший майор внутренней службы, в том числе работал начальником службы безопасности туберкулезной ИК-19. В 1993-м и 1996-1997 годах в месте, которое называли «Дорогой любви», возле леса, стали находить тела убитых пар. Они приезжали туда, чтобы заняться сексом.

«Каждый раз убийца изощрялся над жертвами: одного погибшего нашли с колото-резаными ранениями под кучей мусора, другого — обгоревшим в сожженном авто»,— говорится в публикации.

Вскоре по подозрению задержали Ворошилова. В 1999-м его приговорили к 15 годам заключения.

В 2012 году маньяк вышел на свободу и уехал в Лоскутовку. В 2022-м он переехал в Днепропетровскую область, где вступил в украинскую армию.