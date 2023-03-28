Вторник, 28 марта, 2023
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Shot: В Новой Москве нашли обломки беспилотника, окрашенного в цвета украинского флага

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В Новой Москве недалеко от железной дороги нашли обломки беспилотника, сообщает телеграм-канал Shot.

По информации источника, сигнал о БПЛА в экстренные службы поступил от 53-летнего жителя деревни Свитино Вороновского поселения.

Мужчина заметил обломки, окрашенные в цвета украинского флага, во время прогулки с собакой. До железнодорожного полотна от места падения около 100 метров.

Информация проверяется, по предварительным данным, люди не пострадали.

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