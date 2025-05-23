SHOT узнал подробности стрельбы по прохожим в Россоши

До того, как открыть огонь, 38-летний Владимир Токарев в Россоши Воронежской области поссорился с другим мужчиной, пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, злоумышленник достал пистолет, когда перепалка достигла кульминации.

«Токарев выстрелил оппоненту в спину, пуля прошла навылет», — говорится в публикации.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии в больнице, ему сделали операцию.

Кроме того, стрелок сделал несколько выстрелов в сторону прохожих. Ранее его судили за разбойное нападение. Мужчина ищут по всей Воронежской области.