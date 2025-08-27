SHOT узнал, откуда идет сигнал трекера пропавшего в Босфоре россиянина

Сигнал трекера российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в проливе Босфор, исходит из воды в первой половине дистанции заплыва, пишет SHOT .

«Именно там пловцу стало плохо, он с трудом плыл брассом и мог утонуть», — говорится в публикации.

Свечников пропал без вести в воскресенье во время межконтинентального заплыва через Босфор, его ищут уже четвертый день. В спасательной операции принимают участие сотни добровольцев, водолазы и вертолет.

У спортсмена есть жена и сын, которому нет и годика.

По одной из версий, россиянин утонул, по другой — потерял браслет в воде и вышел на берег вне официальной зоны.