Среда, 27 августа, 2025
11.3 C
Рязань
Новости России

SHOT узнал, откуда идет сигнал трекера пропавшего в Босфоре россиянина

Сигнал трекера российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в проливе Босфор, исходит из воды в первой половине дистанции заплыва, пишет SHOT.

«Именно там пловцу стало плохо, он с трудом плыл брассом и мог утонуть», — говорится в публикации.

Свечников пропал без вести в воскресенье  во время межконтинентального заплыва через Босфор, его ищут уже четвертый день. В спасательной операции принимают участие сотни добровольцев, водолазы и вертолет.

У спортсмена есть жена и сын, которому нет и годика.

По одной из версий, россиянин утонул, по другой — потерял браслет в воде и вышел на берег вне официальной зоны.

