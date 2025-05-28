SHOT: убивший подростков в Иркутской области взорвал дом, увидев полицейских

Молодой человек, которого подозревают в убийстве четырех подростков на даче в Байкальске Иркутской области, мог взорвать дом, увидев полицейских, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, 17-летний парень пришел отмечать день рождения 15-летней подруги. Перебрав со спиртным, он устроил поножовщину. Погибли трое мальчиков и одна девочка, еще четверо постирали.

Вероятно, причиной конфликта стала безответная любовь подростка к имениннице.

«Когда на место приехали полицейские, он открыл газ, после чего начался пожар и прогремел взрыв», — говорится в публикации.

В этот момент нападавший находился внутри здания и погиб.