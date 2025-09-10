SHOT: У зумеров появился новый краш — танцующий Олег Газманов, его гонорар вырос до 7 млн 

У подтанцовки Татьяны Булановой появился конкурент, а у зумеров — новый краш. В тренды выстрелил Олег Газманов со своей хореографией 1994 года. Сразу после этого, по данным SHOT, гонорар артиста вырос на 2 миллиона рублей.

Пока все гадали, кто станет новым любимчиком зумеров, 74-летний Олег Михайлович безжалостно нагружал суставы под собственный хит «Я по жизни загулял», пишет автор поста. Теперь подростки разучивают его движения, снимают ролики и массово скупают билеты на концерты.

По информации SHOT, график выступлений Газманова расписан до конца года. Причём если раньше за 45-минутное шоу он получал 5 миллионов, то теперь выходит на сцену минимум за 7.