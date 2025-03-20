SHOT: сын маньяка Чикатило воюет в рядах ВСУ

Сын самого самого известного маньяка СССР Андрея Чикатило служит в украинской армии в Харьковской области, пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, 56-летний Юрий недавно сменил фамилию на девичью фамилию жены — Мирошниченко.

«Сын маньяка вступил в ряды ВСУ в самом начале спецоперации», — говорится в публикации.

Сейчас Чикатило-младший состоит в подразделении артиллеристов. Он отправился в зону боевых действий из-за проблем с законом. У Юрия накопились долги по алиментам и дорожные штрафы.

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Его стали разыскивать судебные приставы и МВД Украины, чтобы избежать наказания сын маньяка уехал на фронт. Мужчина судим за рэкет, разбойное нападение и покушение на убийство.