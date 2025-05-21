SHOT: силы ПВО сбивали беспилотники над Рязанью

В ночь на 21 мая силы ПВО сбивали вражеские беспилотники над Рязанью. Об этом, ссылаясь на читателей, сообщает телеграм-канал SHOT.

Местные жители слышали пять громких хлопков над разными районами города.

Сегодня утром минобороны России сообщило об уничтожении трёх вражеских БПЛА над территорией Рязанской области. По словам губернатора Павла Малкова, обошлось без пострадавших и материального ущерба.