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SHOT: поворинский маньяк поселился в родительском доме и завел возлюбленную

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Изображение от wirestock на Freepik

Поворинский маньяк Владимир Ретунский поселился в родительском доме и завел возлюбленную, пишет SHOT.

Выяснилось, что после отсидки 75-летний мужчина живет в полуразрушенном доме на улице Чкалова в городе Поворино Воронежской области, где и совершал преступления. Местные жители сторонятся его.

«Камни мне в окна кидают, провоцируют, чтобы ответил и обратно в тюрьму сел», — отметил Ретунский.

Маньяк орудовал в 1990–1996 годах в Воронежской и Волгоградской областях. Он убил и изнасиловал минимум восемь жертв и чудом избежал казни. При этом сейчас он утверждает, что сам себя оговорил в ходе следствия.

В декабре 1999 года Ретунского приговорили к 15 годам лишения свободы. Он вышел на свободу в 2012 году.

Мужчина не собирается уезжать из Поворино. По данным SHOT, у него есть возлюбленная — 62-летняя Наталья.

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