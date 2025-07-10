SHOT: неуловимый орский маньяк мог погибнуть в карьере под Оренбургом

Орский маньяк Валерий Андреев, объявленный в федеральный розыск, мог погибнуть несколько лет назад в карьере в Оренбургской области, пишет SHOT.
Тело нашли в районе озера Плотино в поселке Аккермановка в мае 2024 года, однако пока не смогли опознать. Увидев фоторобот погибшего, местные жители узнали в нем Андреева. Его подозревают в убийстве более 100 женщин. При этом у трупа все зубы — золотые.
Еще один весомый аргумент — от Орска, где орудовал преступник, до Аккермановки полчаса езды.
Андреев работал дальнобойщиком и нападал на жертв с 2006-го по 2012 год, он насиловал и убивал женщин. Маньяк находится в списке самых разыскиваемых преступников, опубликованном МВД.
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