SHOT: неуловимый орский маньяк мог погибнуть в карьере под Оренбургом

Орский маньяк Валерий Андреев, объявленный в федеральный розыск, мог погибнуть несколько лет назад в карьере в Оренбургской области, пишет SHOT .

Тело нашли в районе озера Плотино в поселке Аккермановка в мае 2024 года, однако пока не смогли опознать. Увидев фоторобот погибшего, местные жители узнали в нем Андреева. Его подозревают в убийстве более 100 женщин. При этом у трупа все зубы — золотые.

«У орского маньяка в ориентировке из особых примет были как раз золотые зубы», — говорится в публикации.

Еще один весомый аргумент — от Орска, где орудовал преступник, до Аккермановки полчаса езды.

Андреев работал дальнобойщиком и нападал на жертв с 2006-го по 2012 год, он насиловал и убивал женщин. Маньяк находится в списке самых разыскиваемых преступников, опубликованном МВД.