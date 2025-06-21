SHOT назвал причину смерти Валентины Талызиной

Причиной смерти народной артистки Валентины Талызиной стало онкологическое заболевание, утверждает SHOT.

По данным телеграм-канала, ей диагностировали рак поджелудочной железы.

«В последнее время актриса лечилась дома. Сегодня утром, по нашей информации, ее не стало», — говорится в публикации.

SHOT уточнил, что состоянии артистки ухудшилось весной.

О смерти Талызиной сообщил утром в субботу Театр имени Моссовета. Ей было 90 лет.

Актриса прославилась благодаря ролям в «Иронии судьбы», «Афоне», «Зигзаге удачи», «Гостье из будущего». Также она озвучила маму дяди Федора в «Трое из Простоквашино».