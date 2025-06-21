SHOT назвал причину смерти Валентины Талызиной

Причиной смерти народной артистки Валентины Талызиной стало онкологическое заболевание, утверждает SHOT.
По данным телеграм-канала, ей диагностировали рак поджелудочной железы.
SHOT уточнил, что состоянии артистки ухудшилось весной.
О смерти Талызиной сообщил утром в субботу Театр имени Моссовета. Ей было 90 лет.
Актриса прославилась благодаря ролям в «Иронии судьбы», «Афоне», «Зигзаге удачи», «Гостье из будущего». Также она озвучила маму дяди Федора в «Трое из Простоквашино».
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