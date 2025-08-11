SHOT: На китайских пляжах российских туристов атакуют песчаные блохи

Российские туристы в Китае жалуются на атаки песчаных блох. После отдыха на пляжах люди замечают множественные укусы на ногах, которые вызывают сильный зуд и не дают спать.

Как сообщает SHOT, больше всего этих паразитов сейчас в бухте Дадунхай в городе Санья на острове Хайнань. Туристы отметили, что блохи кусают выборочно — например, в одной компании они атаковали только маленькую девочку.

Укусы песчаных блох могут привести к серьёзным кожным заболеваниям, таким как тунгиоз или саркопсиллёз. Эксперты рекомендуют тщательно обрабатывать места укусов, а в тяжёлых случаях — обращаться за медицинской помощью.

Кроме того, в Китае растёт количество случаев заражения лихорадкой Чикунгунья, которую переносят комары.

