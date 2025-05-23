SHOT: мать заказала убийство 12-летней дочери в Челябинской области

Жительница поселка Измайловский Челябинской области заказала убийство 12-летней дочери, пишет телеграм-канал SHOT .

По его данным, 46-летняя женщина пригласила в гости 36-летнего знакомого и пожаловалась ему на плохое поведение ребенка. Она предложила ему сто тысяч рублей за то, чтобы он утопил девочку в реке Большая Караганка.

«Мужчина, ошарашенный такой просьбой, спрятал четвероклассницу у себя дома и все рассказал полиции», — говорится в публикации.

Вскоре злоумышленницу задержали, в ее отношении возбудили дело. Женщине грозит до 15 лет колонии.