SHOT: Массовое отравление россиян арбузами произошло в Египте

В Египте произошло массовое отравление россиян — несколько десятков туристов, отдыхавших в разных отелях Хургады, обратились за медицинской помощью с одинаковыми симптомами.

Как сообщает SHOT, все пострадавшие в течение недели поступали в местные больницы. Врачи диагностировали отравление арбузами. По их словам, причина — высокое содержание нитратов в плодах, которые продаются в магазинах и подаются в отелях.

Среди пострадавших — гости отелей Xanadu Makadi Bay, Sunrise Holidays Resort и Pickalbatros Dana Beach Resort. Все описывают схожие симптомы: примерно через сутки после употребления арбуза резко повышается температура (до 38 °C) и начинается сильная рвота.

Взрослые переносят отравление легче, чем дети. Большинство обращений в больницы по страховке поступает от семей с детьми.

В больницах пациентам сразу берут кровь на анализ, ставят капельницу с глюкозой, назначают антибиотик цефтриаксон, парацетамол от температуры и запрещают пить воду. После капельницы рвота, как правило, прекращается. Если на следующий день симптомы исчезают, пациентов выписывают.