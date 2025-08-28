SHOT: Макаревичу* устроили холодный прием в Грузии

Музыканту Андрею Макаревичу* устроили холодный прием и подарили всего три подсолнуха на выступлении в Батуми, пишет SHOT .

По данным телеграм-канал, артист устроил дегустацию вина собственного производства, но площадка мероприятия была полупустой.

«Он расстроился и не стал общаться с гостями, спешно покинув площадку. Фанатам не помогли даже украинские трезубцы на футболках», — говорится в публикации.

Гости ожидали, что лидер «Машины времени» исполнит старые хиты, но получили сильно сокращенный концерт из трех песен.

При этом Макаревич* поблагодарил пришедших зрителей, которых было немного, что «они пришли к нему, а не на концерт Земфиры*». В это же время она выступала в Батуми.

*Физическое лицо, внесенное в реестр иноагентов.