SHOT: Макаревичу* устроили холодный прием в Грузии

Музыканту Андрею Макаревичу* устроили холодный прием и подарили всего три подсолнуха на выступлении в Батуми, пишет SHOT.
По данным телеграм-канал, артист устроил дегустацию вина собственного производства, но площадка мероприятия была полупустой.
Гости ожидали, что лидер «Машины времени» исполнит старые хиты, но получили сильно сокращенный концерт из трех песен.
При этом Макаревич* поблагодарил пришедших зрителей, которых было немного, что «они пришли к нему, а не на концерт Земфиры*». В это же время она выступала в Батуми.
*Физическое лицо, внесенное в реестр иноагентов.