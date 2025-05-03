SHOT: лидер брянской ОПГ Емеля Одесский мог сбежать на Украину

Один из лидеров брянской ОПГ Николай Емельянов (Емеля Одесский) мог сбежать на Украину, пишет SHOT.

«Организатор более 60 убийств в России и один из самых разыскиваемых преступников страны мог сбежать на Украину, чтобы скрыться от российского правосудия», — говорится публикации.

По данным телеграм-канала, Емельянов может скрываться в одной из стран Европы по поддельным документам.

Брянская ОПГ работала с нулевых в нескольких регионах России и «славилась» заказными убийствами. Среди них: воры в законе Мераб Табагуа и Борис Петрушин, а также местный авторитет Андрей Бадия.

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Всего на счету группировки более 60 убийств в Брянской, Калужской и Смоленской областях. Емеля Одесский выбирал цели и отдавал приказы о ликвидации. ОПГ разоблачили в 2009 году, после чего Емельянов покинул Россию.