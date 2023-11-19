Воскресенье, 19 ноября, 2023
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SHOT: Лерчек с супругом заплатили 296 миллионов рублей

7info
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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Блогер Лерчек и её супруг заплатили 296 миллионов рублей и погасили все свои долги перед налоговой. Об этом, ссылаясь на источник, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, имущество семьи Чекалиных до сих пор арестовано, хотя немногим ранее пара уплатила часть штрафов на 311 миллионов рублей.

10 ноября со счёта Чекалиной был снят арест, что позволило ей перевести ещё 296 миллионов и оплатить ими все штрафы.

Теперь пара надеется, что в их отношении будут приняты позитивные меры и с имущества снимут арест.

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