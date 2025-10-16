Четверг, 16 октября, 2025
SHOT: Крупнейшая сеть магазинов 7-Eleven может открыться в России в 2026 году

Алексей Самохин
Изображение от aleksandarlittlewolf на Freepik

Сеть магазинов 7-Eleven может появиться в России уже в 2026 году, сообщает телеграм-канал SHOT.

По сведениям источника, компания зарегистрировала в РФ восемь товарных знаков, а также логотип на бумажных пакетах и фирменные полоски, которые размещаются на продуктовой сети. Из-за ошибки в адресе компании с переводом на русский язык всё удалось оформить только со второй попытки.

7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. Изначально она была американской, но в 1991-м японская компания выкупила контрольный пакет акций. Сейчас открыто 83 485 точек в 17 странах.

Магазины пользуются популярностью у российских туристов, особенно в Таиланде.

Отметим, что иностранные компании и раньше регистрировали в России свои товарные знаки, но часто это не приводило к открытиям магазинов.

Последние новости

Рязанца ударили ножом в грудь в подъезде

Поножовщина произошла между двумя соседями.

Знакомые пропавшего в тайге Усольцева не верят в версию с походом

Друзья Сергея и Ирины надеются, что рано или поздно правда откроется. Они верят, что Усольцевы живы.

Павел Малков: Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» пройдет в Рязанской области масштабно

Единый день открытых дверей пройдет 18 октября во всех колледжах и техникумах Рязанской области.

Захаровского бойца СВО посмертно наградили орденом Мужества

Спасая товарищей из-под огня, Геворг Кизирян получил смертельные ранения.

Мужчина в Петербурге склонял несовершеннолетних к наркотикам и насиловал 

По ходатайству следствия мужчине назначили меру пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент установлены четверо несовершеннолетних, пострадавших от действий фигуранта.

После слов об «экоциде» на рязанского активиста ВООПИиК Кочеткова завели ещё одно уголовное дело

На суде Кочетков сделал заявление, которое расценили как распространение заведомо ложных данных.

Епископ Питирим рассказал о заявлении на него в прокуратуру после проповедей

Заявительница посчитала, что проповеди архиерея о запрете абортов и вреде порнографии оскорбляют.

Ограничения продлили: движение в центре Рязани закрыли до конца месяца

Ранее этот участок обещали открыть 15 октября.

Глава Касимовского округа Иван Бахилов описал свой день

Руководитель администрации отчитался о том, что ему удалось успеть сделать за день.

Выплаты россиянам в ноябре 2025 года придут раньше из-за переноса выходных 

В ноябре 2025-го россиян ожидают важные коррективы в социальных выплатах. Из-за праздника Дня народного единства и переноса выходных часть пособий выплатят раньше.

Священники объяснили, что делать с вещами покойника

Как лучше поступить с одеждой, которая осталась после смерти человека.

Названа надбавка к зарплате, о которой почти никто не знает

Есть смысл обсудить с начальством надбавку, если вас просят делать это.

Майские праздники в 2026 году станут самыми короткими за восемь лет

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что приближающиеся новогодние праздники будут самыми продолжительными за многие годы. Они растянутся на 12 дней

Эксперт объяснил, кому в ноябре могут начислить двойную плату за ЖКУ

Есть несколько причин, по которым собственникам жилья приходят квитанции в двойном размере.

Массированная атака накрыла украинские города от Харькова до Чернигова

В Полтавской области взрывы прозвучали в Полтаве и Кременчуге. По предварительным данным, серьезно пострадало крупное газохранилище региона.