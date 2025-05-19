SHOT: юная подражательница битцевского маньяка призналась в серии убийств

Подражательница битцевского маньяка Александра Пичушкина из Бердянска, которой всего 14 лет, призналась в серии убийств детей, пишет SHOT.
Семиклассница подтвердила, что недавно убила семилетнюю девочку. Она встретила жертву вечером на улице и предложила ей прогуляться в сторону леса. По пути злоумышленница трижды ударила потерпевшую молотком по голове.
Также школьницу проверят на вменяемость.
Битцевский маньяк сейчас отбывает в ЯНАО пожизненный срок за 49 убийств. Он также убивал жертв молотком. Подозреваемая же после преступления оставила возле тела записку, где призналась, что любит Пичушкина.
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