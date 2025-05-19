SHOT: юная подражательница битцевского маньяка призналась в серии убийств

Подражательница битцевского маньяка Александра Пичушкина из Бердянска, которой всего 14 лет, призналась в серии убийств детей, пишет SHOT.

Семиклассница подтвердила, что недавно убила семилетнюю девочку. Она встретила жертву вечером на улице и предложила ей прогуляться в сторону леса. По пути злоумышленница трижды ударила потерпевшую молотком по голове.

«Задержанная фанатка серийного преступника заявила, что якобы ранее убила уже несколько детей. Эту информацию сейчас проверяют следователи», — говорится в публикации.

Также школьницу проверят на вменяемость.

Битцевский маньяк сейчас отбывает в ЯНАО пожизненный срок за 49 убийств. Он также убивал жертв молотком. Подозреваемая же после преступления оставила возле тела записку, где призналась, что любит Пичушкина.